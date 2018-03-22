Назвавшая россиян приматами ведущая обвинила телеканалы во вранье

Ведущая камчатской радиостанции «Радио СВ» Росина Мирясова (псевдоним — Росина Буданс), отстраненная от эфира за высказывания о выборах президента России, заявила, что государственный телеканал «Россия 24» вырвал ее слова из контекста. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном на ее странице во «ВКонтакте».

«Посмотрела сюжет обо мне на "России 24". Отжигают. Поразительно просто, как они отсекают все лишнее, выбирая только удобные им цитаты. На мой взгляд, журналистикой это можно назвать только в контексте сравнения ее с другой древнейшей профессией», — считает ведущая.

Росина Мирясова / ВКонтакте

Сюжет о Мирясовой появился на «России 24» вечером 21 марта в программе «Вести» с Алексеем Казаковым. Ведущий привел несколько отрывков из ставшего скандальным эфира с Мирясовой. В частности, фразу «74 процента граждан — это приматы», а также ее слова о «стабильно отстойной жизни в стране».

«Короче говоря, монолог там такой, что в пору приглашать на радио "Свобода", ну или еще куда-нибудь, где любят подобную аналитику топ-уровня», — сделал вывод Казаков, отдельно выделив фразу «аналитику топ-уровня», по всей видимости, намекнув на низкий уровень экспертизы.

«А так, конечно, хочется спросить: если 74 процента приматы, к которым биологически относятся вообще все люди, то кто остальные 26, включая саму Буданс? Может быть, рептилоиды?» — троллил ведущий.

После Казаков передал слово соведущему Станиславу Бернвальду, поиронизировав над утверждением Мирясовой о том, что ее сняли с эфира после звонков из правительства. «Я не удивлюсь, если завтра она скажет, что ей звонили из Государственного департамента США и предлагали политическое убежище», — ответил Бернвальд.

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19 марта в перерыве между песнями на «Радио СВ» Мирясова выступила с короткой речью, посвященной результатам выборов президента России. Она заявила, что «балаган закончился» и победила стабильность, а именно «стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов».

«В стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально значимых профессий едва сводят концы с концами — такая стабильность восторжествовала», — заключила радиоведущая.

«У меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?» — спросила девушка.

Позже в социальных сетях она уточнила, что не отказывается от своей позиции и назвала инициаторами отстранения ее от работы представителей «Единой России». Руководство радиостанции информацию об указании властей снять Мирясову с эфиров отрицает.

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