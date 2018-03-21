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Ведущая ответила критикам после слов о голосовавших россиянах-приматах

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Ведущая камчатской радиостанции «Радио СВ» Росина Мирясова (псевдоним — Росина Буданс), которую отстранили от эфира за высказывания о выборах президента России, ответила на нападки в свой адрес. Она разместила на странице во «ВКонтакте» несколько видеообращений, в которых разъяснила, зачем сравнила 74 процента голосовавших с приматами.

«Большинство обычных людей больше всего поразило то, что я назвала многих приматами. Конкретно 74 процента, кажется. На мой взгляд, адекватные люди, у которых есть собственная точка зрения, к этим 74 процентам себя не отнесли. Все-таки нужно уметь слушать и слышать то, что говорят, и вычленять суть высказывания, а не цепляться к отдельным словам», — полагает Мирясова.

По мнению ведущей, публично высказанная позиция вызвала недовольство среди представителей партии «Единая Россия», которые пропагандируют идею о «сильной и счастливой» стране.

«А я вдруг сказала, что пенсионерам у нас голодно, а у инвалидов нет возможности выйти на улицу. А что, скажите, пенсионеры у нас хорошо живут? У нас на Камчатке, если серьезно посмотреть на дорожную ситуацию, в принципе, даже обычным людям порой не выйти на улицу», — заключает Мирясова.

Ведущая пояснила, что считает выборы незаконными из-за вбросов на избирательных участках. В следующем видео она более подробно изложила свою позицию по выборам. Девушка назвала предвыборные дебаты цирком, заявила, что на политическую сцену выпустили актеров, а достойных кандидатов не допустили.

Высказывания Мирясовой прозвучали 19 марта, на следующий день после выборов президента России. Девушка назвала стабильность, за которую отдали голоса большинство голосующих, мнимой, и обратилась к людям, организовывавшим «сказочно красивые вбросы в избирательные урны». После того, как история получила огласку, Камчатский Центризбирком потребовал от радиостанции извинений. Ведущая заявила, что ее отстранили от работы после звонков из правительства, однако генеральный директор опроверг вмешательство властей.

«Радио СВ» вещает с 1999 года. На сайте станции говорится, что «на сегодняшний день "Радио СВ" — единственная региональная самостоятельная радиостанция в Камчатском крае».

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