Названы самые популярные подержанные автомобили

Самым популярным подержанным автомобилем в России стала Lada Priora. По данным сервиса «Юла», имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», на ее долю приходится 21 процент продаж.

Следом идет Lada Samara (15,5 процентов). На третьем месте Lada Kalina —14 процентов. Среди иномарок россияне активнее всего покупали Ford Focus (4,3 процента продаж), Opel Astra (2,5 процента), Hyundai Solaris (2,4 процента).

По итогам третьего квартала 2018 года, средняя стоимость подержанного автомобиля на «Юла Авто» выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 11 процентов (47 тысяч рублей) и составила 486 тысяч рублей.

Материалы по теме Заклеймят Россиян заставят переплачивать за лекарства и продукты. Все уже решено

Дороже всего подержанные автомобили продавали в Москве (в среднем 635 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (575 тысяч рублей), Самаре (553 тысячи рублей), Казани (516 тысяч рублей) и Сочи (487 тысяч рублей). Самые низкие цены зафиксированы в Ставрополе (394 тысячи рублей), Саратове (393 тысячи рублей) и Омске (369 тысяч рублей).

Самыми востребованными остаются автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей. На них приходится 65 процентов всех сделок. Продажи авто стоимостью от 500 до 800 тысяч рублей выросли на 4,5 процента (до 21 процента), а автомобили стоимостью 800 тысяч — 1,2 миллиона рублей — на три процента (до девяти процентов).

По итогам лета Lada Vesta стала самой продаваемой машиной в России. За июнь-август было продано 27,3 тысячи автомобилей этой марки, что стало самыми большими продажами за сезон.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!