Назван самый популярный автомобиль в России

Lada Vesta стала самой продаваемой машиной этого лета в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе было продано 8510 автомобилей этой марки. Второе место досталось Kia Rio с продажами в 7812 машин. Замыкает тройку лидеров еще одна модель «Автоваза» — Lada Granta (6979 проданных автомобилей).

Всего за июнь-август было продано 27,3 тысячи автомобилей Lada Vesta, что стало самыми большими продажами за сезон. Второе место получила модель Kia Rio с продажами в 24,4 тысячи машин.

По подсчетам РБК, по итогам первых восьми месяцев 2018 года первое место по продажам все-таки остается за Rio — 67,17 тысяч штук. Впрочем, разница с продажами Lada Vesta составила всего 35 машин. Общий объем продаж за это время составил 1,14 миллиона автомобилей. Таким образом, на Rio и Vesta приходится по 5,9 процентов рынка.

Представитель Kia сообщил, что Rio является лидером среди всех автомобильных марок на российском рынке уже 20 месяцев подряд, но прогнозы о продажах этой модели по итогам 2018 года называть не стал.

Ранее сообщалось, что корпорация Renault приняла решение отказаться от продажи на российском рынке моделей Logan и Sandero, из-за растущего давления со стороны моделей Lada.

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