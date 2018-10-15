На автомобили Lada за границей образовался небывалый спрос

Продажи автомобилей Lada за границей выросли на 65 процентов за первые девять месяцев этого года, сообщает «Российская газета».

В общей сложности было продано 27 398 автомобилей и сборочных комплектов. Наибольшего успеха автопроизводитель добился в Казахстане, где ему удалось занять первое место по продажам. На долю Lada по итогам девяти месяцев пришлось 22,9 процента рынка, что на 5,2 процента больше, чем годом ранее.

Также за год компания открыла два новых направления и девять дилерских центров. Теперь отечественные автомобили начали продавать в Тунисе и Чили (города Пунта-Аренас и Сантьяго). Кроме того, три новых дилерских центра Lada открылись в Узбекистане — в Ташкенте, Джизаке и Бухаре.

В сентябре сообщалось, что продажи Lada в странах Евросоюза в августе выросли на 40,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого год. Это 590 машин против 419 годом ранее. Всего с начала года продажи составили 3819 единиц (против 3356 за первые восемь месяцев 2017-го).

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