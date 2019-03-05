Пассажирка остановила неуправляемый автобус и спасла водителя

В ирландском городе Дублин водитель автобуса потерял сознание за рулем из-за сердечного приступа. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Ситуацию спасла медсестра Ифа Макгивни (Aoife McGivney), которая ехала на работу. Она заподозрила неладное, когда водитель проехал на красный свет. Затем автобус сбил велосипедиста и, не останавливаясь, переехал велосипед.

Женщина прошла в переднюю часть салона, заглянула в кабину и увидела, что водитель потерял сознание. Ей удалось снять его ногу с педали газа, после чего автобус остановился. С помощью других пассажиров она вынесла мужчину на улицу. К тому времени у него остановилось сердце, и он перестал дышать.

Медсестра велела прохожим вызвать скорую помощь, а сама стала делать умирающему водителю искусственное дыхание и массаж сердца. Сначала ее сменил прохожий, у которого были навыки оказания первой помощи, а затем сотрудница полиции. Медики прибыли на место через 10 минут и отвезли водителя в больницу.

Благодаря быстрой реакции Макгивни мужчина остался жив и находится в стабильном состоянии. Велосипедист, столкнувшийся с неуправляемым автобусом, отделался легкими травмами.

В 2014 году сообщалось, что житель Китая остановил потерявший управление автобус, догнав его на ходу. Мужчина, который сам является водителем автобуса, сумел нажать кнопку экстренной остановки, находящуюся возле переднего колеса.

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