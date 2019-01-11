Определен порядок нового экзамена на вождение в России

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России.

Согласно документу, привычного разделения испытаний на «город» и «площадку» больше не будет.

В перечень обязательных элементов, наряду с началом и остановкой движения, левым и правым поворотом, параллельной парковкой, проездом перекрестка неравнозначных дорог, остановкой на подъеме и разворотом, включена проверка навыка обгона или опережения.

Пересечение железнодорожного переезда отнесено к опциональным упражнениям, которые сдаются при наличии такой возможности, как и перестроение на многополосном участке дороги.

С лета прошлого года, когда проект экзамена выложили для обсуждения, в Госавтоинспекции учли более сотни предложений, поступивших из автошкол, пишет «Коммерсантъ».

Среди прочего, из документа вычеркнули право преподавателя автошколы присутствовать в автомобиле во время прохождения испытаний.

«Вызывают опасения последствия, которые могут возникнуть при проверке отдельных навыков управления грузовыми автомобилями в условиях дорожного движения», — рассказали изданию в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что ГИБДД не учла всех замечаний. Так, не определены требования к указанным в постановлении закрытым площадкам или участкам с малоинтенсивным движением, что может ударить по автошколам, имеющим собственные автоматизированные автодромы, где учащиеся сегодня имеют возможность сдать «площадку».

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