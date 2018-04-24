В России изменят экзамен по вождению

ГИБДД планирует объединить две части экзамена по вождению — площадку и город — в единый. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

По его словам, нововведение позволит исключить дублирование и увидеть, как водитель ориентируется в транспортном потоке. Черников отметил, что сейчас сдают экзамен с первого раза лишь восемь процентов претендентов на водительские удостоверения.

Изменения, которые предлагают в ГИБДД, обсуждаются в Минобрнауки. По мнению Черникова, окончательное решение будет принято в течение года.

Ранее, 9 апреля, Госавтоинспекция внесла значительные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о части, касающейся оказания первой медицинской помощи при ДТП — медики нашли в ней серьезные ошибки.

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