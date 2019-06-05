Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов

Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 5 июня.

Уточняется, что отсутствовали главы Крыма, Мордовии, Еврейской автономной области, Тверской области. Чиновники, которые замещали руководителей регионов, пояснили, что те направляются на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Акимов посетовал на отсутствие руководителей регионов на важном совещании и призвал отсутствующих выполнить взятые на себя обязательства по нацпроекту. По его словам, выступления на сессиях об инвестиционной привлекательности — это важно, но надо сделать и земную работу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!