Проект по развитию автодорог реализуют в трех агломерациях Ростовской области

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году будет реализован в трех городских агломерациях Ростовской области: Ростовской, Таганрогской, Шахтинской, что составляет 21 муниципальное образование. Об этом сообщили «Ленте.ру» в администрации Ростовской области.

При этом на реализацию нацпроекта в трех агломерациях в 2019 году планируется направить 3,3 миллиарда рублей. «В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 миллиарда рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 километров», — отметил в этой связи губернатор Ростовской области Василий Голубев. «В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56 до 65 процентов», — подчеркнул губернатор.

В областной администрации также отметили, что регион — один из 36 субъектов РФ, который активно участвовал в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» в период 2017-2018. Со следующего года масштабы проекта расширяются — теперь это нацпроект со сроком реализации до 2024 года включительно.

В Ростовской агломерации проживает более 2,5 миллиона человек — это 60 процентов населения Ростовской области. Дорожная инфраструктура агломерации включает в себя магистральные дороги Ростова-на-Дону — «ядра агломерации», а также дороги общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, которые обеспечивают взаимосвязь «ядра» с прилегающими территориями в пределах 100 километров от южной столицы. Общая протяженность автодорог агломерации, на которые приходится основная транспортная нагрузка составляет 2 тысячи 273 километров. Это всего 6,5 процентов от общей протяженности дорог Ростовской области. Но по нагрузке дорожная сеть Ростовской агломерации находится на тетьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2017 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе было направлено 2,4 миллиарда рублей (половина, из которых — трансфер из федерального бюджета). За счет этих средств отремонтировано 103 объекта региональной и муниципальной собственности общей протяженностью 155 километра.

Целевыми показателями национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» являются: снижение доли автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации ДТП на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в два раза по сравнению с 2017 годом; доведение в городских агломерациях доли автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.