Около 20 человек пострадали из-за столкновения поезда с грузовиком на Кубани

Почти 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №301 сообщением Минск — Адлер с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Водитель грузового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, столкновения избежать не удалось.

Водитель грузовика доставлен в больницу. Также пострадали машинист и помощник машиниста, 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы. Всего в поезде ехало 650 человек, в том числе 188 детей.

Агентство ТАСС уточняет, что в больницу были доставлены четыре человека, один из них в тяжелом состоянии.

Движение поездов в настоящее время осуществляется по соседнему пути.

4 июля два человека погибли в результате столкновения «КамАЗа» с поездом в Ростовской области. Ими стали водитель грузовика и помощник машиниста. Еще два человека пострадали.

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