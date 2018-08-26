Пассажирский поезд протаранил мусоровоз в США

Поезд врезался в мусоровоз в американском штате Техас. Два человека, находившиеся в грузовике, погибли, еще 11 пассажиров в вагонах получили ранения и были доставлены в больницы, сообщает Fox News.

Как уточняет телеканал, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом. Пассажиров эвакуировали и доставили в местный ночной клуб, где они могли дождаться автобуса, который доставит их до ближайшего населенного пункта.

Что стало причиной аварии, пока не известно.

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