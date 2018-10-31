В российском городе разрешили построить магазин на братской могиле

Власти города Дигора в республике Северная Осетия — Алания (РСО) выделили в аренду землю неподалеку от воинского захоронения. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Дигорского района республики.

В результате проверки было установлено, что местная администрация не владела информацией о братской могиле воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Как следствие, при предоставлении земельного участка под строительство магазина не были проведены работы по обследованию местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений погибших солдат», — говорится в сообщении.

По закону, перед проведением любых работ на территории боевых действий власти должны были проверить местность на предмет возможных захоронений, подчеркнули в ведомстве. В случае их нахождения, они также обязаны проводить регистрацию и перезахоронение останков.

Прокуратура вынесет представление в адрес городской администрации с требованием устранить выявленные нарушения. Также уточняется, что проверка была проведена после обращения местной жительницы.

В сентябре житель Семикаракорска Ростовской области поджег мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне. Он облил горючей смесью венки возле Вечного огня и поджег таблички с именами погибших. В результате инцидента надгробные плиты были сильно повреждены.

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