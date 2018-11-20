Ростовская область станет лидером по экспорту продовольствия

По итогам 10 месяцев 2018 года Ростовская область занимает первое место в стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья, сообщили «Ленте.ру» в правительстве региона. На Дону соберут порядка 10,8 миллиона тонн зерна в этом году. Это меньше, чем в прошлом году, но достаточно для нужд области и экспорта и не допускает ухудшения экономики на рынке растениеводческой продукции.

Согласно предварительным итогам, Донской регион сегодня находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яйца, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса. По сравнению с прошлым годом увеличено производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы на 57 процентов, масла сливочного на 20 процентов, продуктов кисломолочных 20,5 процента, рыбы переработанной и консервированной на 12 процентов, картофеля переработанного на 3,6 процента.

Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по производству товарной рыбы на юге России. Увеличены объемы производства товарной рыбы на 1,5 процента до 13 тысяч тонн. Растет объем уловов водных биологических ресурсов — рост составил 6 процентов и достиг уровня в 12 тысяч тонн.

Достижения донских аграриев оценили в прошлом месяце на уровне страны и за ее пределами. По итогам Всероссийской выставки в Москве «Золотая осень», которая является площадкой для подведения итогов в агропромышленном комплексе страны, регион собрал рекордный за свою историю урожай наград — более 100, в том числе три гран-при. Буквально через несколько дней донская продукция получила высокую оценку на международных выставках в Узбекистане и Франции.

Немалое внимание в регионе уделяют условиям жизни и труда работников аграрной отрасли. Так, в рамках мероприятий по социальному развитию села с помощью господдержки улучшили жилищные условия 186 сельских семей. Ведется строительство газо- и водопроводов в сельской местности.

Кроме того, за январь-октябрь 2018 года уровень среднемесячной заработной платы вырос в сельском хозяйстве области на 11 процентов. Содействует созданию новых рабочих мест открытие новых предприятий.

Так, завершено строительство мясокомбината «Восток» в Ремонтненском районе, который дал 70 новых рабочих мест, стоимость проекта — 175 миллионов рублей. Построен комплекс по производству снеков «Этна» — 125 миллионов рублей инвестиций и 80 рабочих мест. Завершена первая очередь хозяйства по выращиванию грибов «Грибов-Дол» в Азовском районе. Освоено 180 миллионов рублей из 500, приняты на работу 60 человек. В начале сентября состоялось открытие первой очереди тепличного комплекса «Донская усадьба» в Тарасовском районе, площадью 14,65 гектаров. На сегодняшний день к работе уже приступило 85 человек из 350. Объем вложенных инвестиций — 4,2 миллиарда рублей. До конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию тепличного комплекса «Премиум Тула» по выращиванию овощей и зеленных культур общей площадью 6,3 гектаров. Стоимость проекта 3,2 миллиарда рублей, будет создано 150 рабочих мест.

Стоит отметить, что на развитие сельхозпроизводства и сельских территорий в Ростовской области в 2018 году было выделено из федерального и областного бюджета более 7,1 млрд рублей

В рамках льготного кредитования выдано краткосрочных кредитов на сумму 12,5 миллиарда рублей, в том числе КФХ — 1,7 миллиарда рублей. Льготных инвестиционных кредитов выдано на сумму 6,6 миллиарда рублей.

В рамках грантовых программ создания фермерских хозяйств создано 11 семейных животноводческих ферм, осуществлена поддержка 102 начинающих фермеров.

Со 2019 года начинается реализация национальных проектов. Хозяйства области могут принять участие в трех из них: по поддержке малого предпринимательства, экспорту продукции АПК, производительности труда и поддержки занятости. Результатами реализации национальных проектов до 2024 года должны стать: ежегодный рост производительности труда на 5 процентов, рост экспорта до 12 миллиарда долларов.

Стратегическая цель АПК области — это лидерство в стране по глубокой переработке зерновых и масличных культур, развитию животноводства и внедрению «умного земледелия». Кроме того, будет проведена работа по наращиванию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время имеется реестр инвестиционных проектов высокой степени проработки до 2030 года. Он включает 34 проекта общим объемом инвестиций 191 миллиард рублей (из них на стадии строительства 10 проектов на 48 миллиардов рублей).

