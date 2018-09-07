Ростовская область расширит программу благоустройства региона

Масштабы реализации приритетного поекта «Формирование комфортной городской среды» в Ростовской области заметно расширятся в следующем году. Об этом заявил губернатор области Василий Голубев в ходе пленарного заседания областного семинара по благоустройству, состоявшегося в Матвеевом Кургане и Таганроге, сообщила пресс-служба главы региона.

Программа реализуется второй год, отметил губернатор, и в 2019 году ее масштабы значительно увеличатся как с точки зрения финансирования, так и по количеству участников.

«В следующем году на благоустройство донских городов и районов мы направим 2,2 миллиарда рублей», — заявил он. По словам Василия Голубева, число участников может быть расширено до 266. Кроме того, в программе с проектами благоустройства смогут участвовать населенные пункты численностью от 1000 человек.

В частности, из федерального бюджета на реализацию программы будет выделено 1,5 миллиарда рублей, более 700 миллионов — из областного, в том числе 500 миллионов рублей выделено дополнительно по решению губернатора.

Также отмечалось, что 70 процентов этих ассигнований будет направлено на благоустройство общественных территорий, а 30 процентов — на приведение в порядок дворов.

Также в рамках проведения мероприятий по благоустройству в Таганроге состоялась церемония передачи губернатором области новой коммунальной техники Таганрогу и Новочеркасску. Сообщалось, что экскаватор и четыре мини-погрузчика отправятся в Новочеркасск, а еще семь спецмашин будут работать в Таганроге.

По данным пресс-службы губернатора области, с начала года для разных муниципалитетов было закуплено 89 единиц коммунальной техники на 375 миллионов рублей. Больше всего средств — свыше 280 миллионов рублей — предусмотрено для Таганрога, Новочеркасска, Шахт.

Кроме того, начиная с 2010 года для городов и районов Дона с помощью бюджета области было закуплено 350 единиц спецтехники на сумму свыше миллиарда рублей.

Участники семинара, прошедшего в Таганроге, во главе с Василием Голубевым посетили несколько объектов благоустройства. В частности, таганрогский сквер «Западный» — именно за эту общественную территорию проголосовало большинство жителей приморского города. Здесь уже выполнены работы по озеленению, постелена новая тротуарная плитка, проведено освещение.

В Матвеевом Кургане участники мероприятий по благоустройству посетили центральную площадь поселка со спортивной зоной, детской площадкой, фонтаном.