В Ростовской области провели акции памяти в честь освобождения от нацистов

Ростовская область 30 августа отметила 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В рамках празднования состоялся ряд мероприятий, посвященных этой важной исторической дате. Донские власти также уделили особое внимание воспоминаниям о столь важном и трагичном периоде в истории региона, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства области.

Главным событием дня стали митинг, посвященный 75-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, и церемония захоронения останков погибших воинов на Мемориале «Памяти павших героев» на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». В мероприятии приняли участие главы и делегации муниципальных районов и городов Ростовской области, ветераны, труженики тыла Великой Отечественной войны, представители молодежных организаций, волонтеры.

«Эта земля буквально пропитана кровью защитников: с 1941-го по 1943-й на “Миус-фронте” велись изматывающие бои. Цена прорыва обороны 30 августа 1943 года — после трех суток непрерывных сражений — десятки тысяч жизней бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков», — сказал в рамках дня памяти губернатор Ростовской области Василий Голубев. «В дни 75-летия освобождения Ростовской области от фашистов мы открываем в Самбеке памятный знак “Рубеж воинской доблести” и верим, что память о мужестве нашего народа и воинской доблести на донской земле будет сохраняться молодым поколением», — сказал губернатор.

На Донскую землю войска фашисткой Германии вступили 6 октября 1941 года. В ноябре того же года, после контрнаступления Советских войск под Ростовом-на-Дону, фронт до середины июля 1942 года стабилизировался на линии, которая получила название «Миус-фронт». Затем вражеские войска надолго оккупировали практически всю территорию Ростовской области, за исключением левобережной части Вешенского и Верхнедонского районов. Освобождение Ростовской области началось после успешного наступления Советских войск под Сталинградом в ноябре 1942 года.

Самые ожесточенные бои велись именно на «Миус-фронте». В них погибло большое количество воинов с обеих сторон. Красная Армия потеряла более 280 тысяч человек. Потери Вермахта составили 110 тысяч человек.

18 августа 1943 года советские войска пошли в наступление для осуществления прорыва «Миус-фронта». 30 августа того же года отступающие гитлеровцы оставили Таганрог, а Ростовская область была полностью освобождена.

