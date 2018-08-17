Ростовское МВД стало участником проекта «Правовая помощь онлайн в МФЦ»

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области и Уполномоченный МФЦ Ростовской области в пятницу, 17 августа, подписали соглашение о взаимодействии.

Таким образом правоохранительные органы стали еще одним участником проекта «Правовая помощь онлайн». Теперь на площадке 22 многофункциональных центров Ростовской области жители региона могут задать вопросы о прописке и получении паспорта гражданина Российской Федерации напрямую от работников МВД посредством видеосвязи. Задать эти вопросы работникам МВД через видеосвязь из МФЦ может любой человек вне зависимости от наличия у него какого-либо гражданства.

В этот же день состоялся первый видеоприем с сотрудником МВД, вопросы которому задавали жители из МФЦ Ростова-на-Дону и Таганрога, Константиновского, Матвеево-Курганского и Милютинского районов.

Они касались различных жизненных ситуаций отдельных людей и даже целых семей: ускоренное получение российского гражданства гражданами Украины, оформление разрешения на временное проживание граждан Украины, участие беженцев в программе по переселению соотечественников.

Интересовали людей и вопросы регистрационного учета: как правильно регистрировать иностранных гостей, можно ли регистрировать родственника, не имея оформленного права собственности на объект недвижимости, как можно выписать человека, находящегося в местах лишения свободы длительное время, и многие другие.

«Проект «Правовая помощь онлайн» обеспечивает дополнительную возможность жителям области напрямую общаться с органами власти по той или иной теме. Нередко бывает так — услуга оказана, ответ предоставлен, но вопросы остались. Благодаря непосредственному, «живому» общению, можно получить информацию по всем дополнительно возникающим направлениям, уточнить сведения. При этом бюрократические процедуры и рассмотрение обращений упрощаются», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

До конца года планируется расширить число органов власти, которые включатся в оказание правовой помощи. На сегодняшний день ведутся переговоры с Управлением Росреестра по Ростовской области.

Проект «Правовая помощь онлайн» работает по принципу экстерриториальности, благодаря чему записаться на видеоприем может житель из любого муниципального образования Ростовской области. Консультации на специально оборудованных местах оказывают юристы органов власти, при этом вопросы предварительно прорабатываются, чтобы видеоприем был продуктивным для обеих сторон.

Техническую поддержку оказывает министерство информационных технологий и связи донского региона.

Впервые совместная инициатива донского правительства и Заксобрания о реализации проекта «Правовая помощь онлайн» была представлена на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку в марте текущего года. Первыми включились в реализацию проекта минтруд, минстрой и Агентство жилищных программ Ростовской области, а свою площадку предложили четыре района области. В начале августа к оказанию правовой помощи в формате онлайн присоединился Пенсионный фонд. На сегодняшний день участниками проекта являются уже 22 МФЦ донского региона из 21 муниципального образования.

