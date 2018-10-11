Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля

С октября 2018 года PR и консалтинговая компания SEA Company стала официальным представителем нового пятизвездочного бутик-отеля «39» в городе Ростов-на-Дону. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

SEA Company будет представлять интересы гостиницы, заниматься разработкой маркетинговых и PR стратегий, а также предоставлять консультационные услуги по управлению отелем и ценообразованию.

Эксперты SEA Company считают, что эффективное развитие отеля проходит намного быстрее вместе с развитием региона, поэтому в план включены общерегиональные PR и маркетинговые активности совместно с Правительством Ростовской области.

Ресепшн Бутик-отеля «39» Фото: пресс-служба Бутик-отеля «39» 1 /4

SEA Company — это PR и консалтинговая компания, входящая в международную сеть независимых PR агентств Travel Lifestyle Network. Одна из услуг компании — развитие и консалтинг гостиниц, представление их на рынке России и СНГ.

В июле 2018 года российская консалтинговая компания SEA Company вошла в международную ассоциацию независимых PR-агентств и представительств Travel Lifestyle Network.

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