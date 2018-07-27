Представитель России вошел в Travel Lifestyle Network

В июле 2018 года российская консалтинговая компания SEA Company вошла в международную ассоциацию независимых PR-агентств и представительств Travel Lifestyle Network. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы очень долго шли к этому событию. Вступление в большую travel-семью поможет нам не только постоянно быть в тренде мировых событий и применять международные практики у нас в России, но и масштабировать наш бизнес на международной арене. Конечно, представлять целую страну — это большая ответственность, но мы к этому готовы!» — сказал управляющий партнер SEA Company Андрей Шемякин.

«С TLN мы знакомы с 2017 года, когда проводили первый совместный PR-проект в России для их отеля с Мальдив. Именно тогда нас включили в список претендентов стать представителем TLN в России. Переговоры о вступлении длились почти год, так как требовалось согласие всех членов ассоциации, а их немало. Вступление нашей компании в TLN — это признание профессионализма всей нашей команды. Мы гордимся этим», — поделился руководитель отдела по связям с общественностью и рекламе SEA Company Виталий Смайлов.

Управляющий партнер SEA Company Андрей Шемякин Фото: SEA Company 1 /3

Ассоциация Travel Lifestyle Network объединяет PR агентства более чем в 25 странах мира: Северная и Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Европа, Африка и Австралия. «Вступление в ассоциацию представителя России открывает для всех ее членов большие возможности по взаимодействию с российской целевой аудиторией, а также прямой доступ к международным СМИ различных сегментов для клиентов SEA Company», — уточняется в пресс-релизе.

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