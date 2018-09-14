Ростовская область отметила день рождения

Ростовская область отмечает 81-ю годовщину со дня образования. В адрес жителей области направили поздравления председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и другие федеральные руководители, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе губернатора области.

По мнению губернатора Василия Голубева, главный итог, с которым Донской край подошел к своему 81-летию, заключается в том, что Ростовская область «остается лидером, регионом-тружеником. На донских полях собран рекордный в нынешних погодных условиях урожай: намолочено 10 миллиона 115 тысяч тонн ранних зерновых».

Глава области отметил, что за семь месяцев этого года донская индустрия выросла на 15,4 процента. Начиная с 2011 года из числа «100 губернаторских инвестпроектов» реализован 61, благодаря чему открыта 21 тысяча рабочих мест. Только в этом году уже выполнено девять проектов.

Главным результатом по мнению губернатора должно быть комфортное самочувствие жителей области, живущих в любой территории края: «Всех нас объединяет одно: мы родились и служим нашему родному Донскому краю. Личный успех каждого из нас складывается в лидерство всей Ростовской области. Уверен, что вместе, единой командой мы сможем и дальше реализовывать самые смелые задачи и планы», — сказал губернатор.

Он также вручил диплом и знак «Почетный гражданин Ростовской области» известному земляку Василию Петровичу Воронину.