Требовавший проверить бизнес детей генпрокурора депутат Госдумы получил срок

Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова к трем годам колонии общего режима за избиение полицейских. Об этом в среду, 12 сентября, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России.

Бывшего народного избранника признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Потерпевшими по делу были бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Антон Грачев и сотрудник полиции Олег Мышенин.

Суд взыскал с подсудимого в пользу Грачева 11 тысяч 416 рублей. Деньги потерпевшему будут перечислены из федерального бюджета в связи с неустановлением местонахождения подсудимого.

По данным следствия, в декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг, в котором приняли участие более 100 человек. Полиция потребовала от организаторов прекратить акцию, но депутат отказался. Тогда сотрудники МВД попытались отключить звукоусиливающую аппаратуру, в ответ митингующие, в числе которых был и Бессонов, устроили с ними драку.

После начала процесса еще три года назад Бессонов исчез и с тех пор в суде ни разу не появлялся, отмечает РИА Новости. Он объявлен в розыск.

Депутат из фракции КПРФ Владимир Бессонов в декабре 2015 года направлял председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос о проверке сведений Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального о якобы незаконной деятельности сыновей генпрокурора Юрия Чайки.

Госдума 28 января 2015 года дала согласие на передачу в суд уголовного дела, возбужденного в отношении Бессонова.

Госдума лишила его иммунитета в июле 2012 года. В поддержку этого решения проголосовала «Единая Россия» и ЛДПР. Бессонов пытался обжаловать решение в суде, однако проиграл.

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