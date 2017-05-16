Под санкциями Украины остались действующие и бывшие депутаты Госдумы

Ряд депутатов Госдумы повторно попал в расширенный санкционный список Украины. Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован на сайте главы государства во вторник, 16 мая.

Под ограничения, в частности, попали внефракционный депутат, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, член думской фракции ЛДПР Алексей Диденко и справоросс Олег Пахолков. Им запрещен въезд на территорию Украины сроком на один год.

При этом в перечне в качестве действующих российских парламентариев числятся депутаты прошлого, шестого созыва Госдумы. Среди них — Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (все трое входили во фракцию КПРФ), а также справоросс Михаил Брячак.

В общей сложности в списке физических и юридических лиц, попавших под украинские санкции, указаны свыше тысячи человек —

это политики, чиновники, журналисты, академики, судьи и деятели культуры. Большая часть из них граждане России. Во втором списке — около 400 зарегистрированных в России и на Украине банков, компаний, предприятий и организаций.

Первый указ Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», был утвержден в 2015 году. Список физических лиц включал почти 400 фамилий, перечень юрлиц — более 100 позиций. Ограничительные меры вводились на год, в 2016-м они были продлены. Кроме того, в перечень дополнительно включили более 300 физических и 150 юридических лиц.