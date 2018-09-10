Названы результаты правящей партии на выборах в России

«Единая Россия» в среднем по стране набрала по итогам прошедших выборов всех уровней более 60 процентов голосов, это значительно превышает прогнозы экспертов, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Его цитирует ТАСС в понедельник, 10 сентября.

«Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30 процентов. Мы эти результаты существенным образом превысили», — сказал он.

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Секретарь генсовета уточнил, что из 16 кампаний по выборам в законодательные собрания в 13 регионах партия заняла первое место. Так, ЕР взяла в Кемеровской области 89 процентов мандатов, в Калмыкии — 77,8 процента, в Ростовской области — 76,7 процента, в Смоленской области — 54 процента.

Турчак отметил, что наилучшие результаты наблюдаются там, где фиксировалась высокая явка. При этом в регионах, где граждане проявляли слабый интерес к избирательному процессу, «Единая Россия» показала слабый результат, заключил он.

9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. В ЦИК сообщили, что выборы в целом прошли спокойно, наблюдалось мало нарушений. К настоящему моменту, по данным ведомства, итоги голосования отменены на шести участках.

Президент Владимир Путин отметил, что избирательная кампания прошла на достойном уровне.

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