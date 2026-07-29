Россиян попросили не листать красивые объявления о квартирах бесцельно

Психолог Паустовская назвала признаки опасного скроллинга фото красивых квартир

Частый бесцельный просмотр объявлений о продаже красивых дорогих квартир в основном безвреден, если приносит радость, но стоит задуматься, если он занимает слишком много времени. Об этом рассказала клинический психолог Инна Паустовская, сообщает телеканал «360».

«Это компенсаторный механизм психики, дофаминовая подпитка. Мозгу неважно, реальное это обладание или фантазия о нем: просмотр картинок дает микровсплески дофамина», — пояснила Паустовская.

По словам специалиста, среди признаков того, что скроллинг вышел из-под контроля, — невозможность уснуть без него, жертвование ради него временем с близкими и понижение самооценки. В таких случаях с это привычкой стоит начать бороться.

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