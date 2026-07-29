Россиянам разъяснили правила использования Telegram после обвинений в адрес Дурова

Юрист Хрулев: Пользоваться Telegram после обвинений Дурова в содействии терроризму можно

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога», юрист Дмитрий Хрулев заявил, что в России можно пользоваться мессенджером Telegram после того, как его основателя Павла Дурова обвинили в содействии терроризму. Правила использования мессенджера Хрулев разъяснил в разговоре с RT.

Юрист заверил, что россияне могут продолжать переписываться в Telegram и не бояться последствий, так как обвинения в адрес владельца мессенджера не распространяются на обычных пользователей. Он напомнил, что человека могут привлечь к ответственности только в том случае, если он сам совершит преступление, например, будет распространять запрещенный контент, заниматься мошенничеством или помогать злоумышленникам.

При этом Хрулев предупредил, что ответственность может наступить в том случае, если человек будет искать запрещенную информацию во включенном в реестр запрещенных сайтов Telegram-боте «Дайвинчик», используя методы обхода блокировок. В этом случае пользователю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Утром 29 июля сообщалось, что Дурова объявили в международный розыск. Позднее ФСБ уточнила эту информацию, отметив, что решение еще принимается. Предпринимателя также обвинили в содействии террористической деятельности.

По информации ведомства, мессенджер не удаляет каналы и группы, которые, среди прочего, используют для организации терактов и диверсий в России. Кроме того, платформа не удалила запрещенную информацию из бота «Дайвинчик», включенного Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и распространения детской порнографии.

