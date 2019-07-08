Во Владивостоке взялись за ремонт дорог

На 12 улицах Владивостока ведется ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшее время начнется ремонт дорог еще на трех улицах. В рамках работ заменят дорожные бортовые камни, реконструируют тротуары, обновят асфальтовое покрытие, поднимут люки и решетки инженерных сетей.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта во Владивостоке заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, отремонтируют 45 тысяч квадратных метров тротуаров, а также установят более 50 тысяч метров бордюров, отметили в администрации.

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О ходе реализации работ по национальному проекту ранее отчитались в Краснодарском крае, Мурманской области, в Томске и во Владикавказе.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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