Кубань отчиталась о ремонте дорог

В Краснодарском крае на 30 процентов выполнили национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Подрядные организации в Краснодаре заняты на 39 объектах, еще на шести рабочие приступят к ремонту в ближайшее время. Готовы уже пять улиц. Помимо этого, завершаются работы на улице Железнодорожной, одном из основных въездов в станицу Васюринскую.

4 июля сообщалось, что власти Сочи планируют раньше срока завершить реализацию намеченных на текущий год мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будут завершены в сентябре. В рамках нацпроекта запланирован ремонт дорог протяженностью почти 85 километров и общей площадью более 560 тысяч квадратных метров.

Ремонт и строительство новых дорог — ключевая задача нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года. Согласно проекту, утвержденному президентом Владимиром Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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