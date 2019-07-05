В России захотели тотального контроля над качеством дорог

Министерство транспорта рассчитывает на введение тотального инструментального контроля качества дорог, рассказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» первый замглавы ведомства Иннокентий Алафинов.

«Мы вводим тотальный инструментальный контроль не только при приемке работ, но и при диагностике», — отметил чиновник.

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По его словам, спецлаборатория лазерного сканирования на базе автомобиля за день может проехать со сканированием до 300 километров. «И любой регион, будь у него на то желание, может провести диагностику своих дорог достаточно быстро. Многие регионы эту работу уже начали», — подытожил Алафинов.

Данные меры принимаются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», которым к концу 2024 года предусматривается ремонт более 45 тысяч региональных дорог и 30 тысяч километров улиц в городах.

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