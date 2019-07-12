Российскую дорогу отремонтируют впервые за 20 лет

В Рязанской области отремонтируют участок дороги, который не приводили в порядок более 20 лет. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Данный участок находился в аварийном состоянии, уточнили в ведомстве. На объекте выполнено фрезерование старого покрытия, рабочие меняют поврежденные участки, выравнивая дорогу. Будет уложено 15 километров нового покрытия, также там установят новые дорожные знаки, укрепят обочины, заменят павильоны на автобусных остановках и нанесут разметку.

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«Стоимость работ на объекте превышает 175 миллионов рублей, завершить их планируется в сентябре 2019 года», — добавили в пресс-службе Минтранса.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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