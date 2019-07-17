Дагестан обставят камерами

На дорогах в Дагестане к 2014 году будут установлены 110 камер фиксации нарушений. Об этом на совещании по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов, говорится на сайте регионального правительства.

Камеры установят на дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.

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В текущем году будут установлены 32 устройства. Помимо этого планируется оборудовать семь автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, один из них — до конца 2019-го.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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