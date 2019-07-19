На дорогах Омска замаячит свет

В Омске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установят 26 светодиодных знаков. Об этом сообщает агентство «Омск-Информ».

Уточняется, что в городском бюджете средств на это нет, но деньги нашлись благодаря нацпроекту.

Знаки «отлично проявили себя в эксплуатации», пишет агентство. Они видны в любое время суток и при любых погодных условиях, а также эффективнее привлекают внимание водителей, чем стандартные знаки.

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В департаменте транспорта омской мэрии отметили, что использование таких знаков позволяет обеспечить максимальную информированность и безопасность всех участников дорожного движения.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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