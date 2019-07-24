Российских дорожников наказали за асфальт вдвое тоньше положенного

Компании, выполнившей в Новокузнецке ремонт дороги на улице Автотранспортная в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выставлен штраф. Об этом ТАСС сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

«В ходе проверки было установлено, что толщина асфальта на отремонтированном участке вдвое меньше необходимой — по факту она составляла 260 миллиметров вместо положенных 500 миллиметров», — рассказали в ведомстве.

Сумма штрафа составила 925,8 тысячи рублей. Подрядчика также обязали за свой счет устранить все выявленные нарушения. Объект может быть принят только после этих работ.

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Стоимость работ по проекту, по которому ремонтируется улица Автотранспортная, составляет около 24 миллионов рублей. Половина этой суммы выделена из федерального бюджета.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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