Российских дорожников наказали за асфальт вдвое тоньше положенного

Компании, выполнившей в Новокузнецке ремонт дороги на улице Автотранспортная в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выставлен штраф. Об этом ТАСС сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
«В ходе проверки было установлено, что толщина асфальта на отремонтированном участке вдвое меньше необходимой — по факту она составляла 260 миллиметров вместо положенных 500 миллиметров», — рассказали в ведомстве.
Сумма штрафа составила 925,8 тысячи рублей. Подрядчика также обязали за свой счет устранить все выявленные нарушения. Объект может быть принят только после этих работ.
Стоимость работ по проекту, по которому ремонтируется улица Автотранспортная, составляет около 24 миллионов рублей. Половина этой суммы выделена из федерального бюджета.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.