За камчатскими водителями проследят

К сентябрю 2019 года на Камчатке появятся два новых стационарных комплекса автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

Один из новых комплексов установят в Петропавловске-Камчатском, а второй — в городе Елизове, который располагается в 32 километрах к западу от столицы края. Как отмечается, места установки будут определены по согласованию с управлением ГИБДД с учетом концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время в Камчатском крае уже работают 50 комплексов фото- и видеофиксации. Благодаря им за первую половину этого года в регионе были зафиксированы 81124 нарушения правил безопасности дорожного движения.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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