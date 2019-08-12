В Приморье начали массово ремонтировать дороги

В Приморье ведутся работы почти на всех дорогах, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Работы идут во Владивостоке, Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах, указал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Свяченовский. «На оставшиеся участки дорожники зайдут в ближайшее время», — добавил чиновник.

Степень выполнения работ по некоторым объектам он охарактеризовал как высокую.

Вице-губернатор Александр Костенко подчеркнул, что важно соблюсти качество работ. «Вкладываются значительные средства, а, самое главное, люди ждут качественных дорог, поэтому мы должны приложить все силы, чтобы не дискредитировать проект», — заявил он.

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В текущем году в Приморье в рамках нацпроекта будет отремонтирован 81 километр дорог. На это предусмотрено выделение 1,8 миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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