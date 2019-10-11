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В Сибири выполнили план по ремонту дорог

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Томская область выполнила годовой план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по дорожному ремонту, сообщает НИА Томск со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу не только в срок, но и качественно обновлять дороги, эффективно осваивая выделяемые средства. Сегодня мы говорим дорожникам огромное спасибо за сделанную работу», — сказал вице-губернатор Игорь Шатурный на выездном заседании штаба по реализации нацпроекта.

В текущем году томские дорожники отремонтировали свыше 138 километров дорог муниципального и регионального значения, также были введены в эксплуатацию 23 дорожных объекта. Годовой бюджет на эти цели с учетом софинансирования превысил 2,67 миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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