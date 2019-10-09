В Сочи определили масштаб дорожного ремонта на два года вперед

В Сочи до 2022 года будут отремонтированы более 130 километров дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает краевая телекомпания «Эфкате» со ссылкой на итоги совещания с участием чиновников мэрии города.

В следующем году в Сочи отремонтируют 86 улиц и 70 километров дорог, а в 2021-м — 66 улиц и около 60 километров дорожного полотна. Нуждающиеся в ремонте улицы определили после обсуждения с горожанами.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

В 2019-м были отремонтированы 63 улицы и 85 километров дорог. В первую очередь реконструкция затронула улицы с интенсивным движением и высокой аварийностью, отмечает «Эфкате».

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!