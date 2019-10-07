Россияне сами выбрали первоочередные для ремонта дороги

В Приморском крае завершилось онлайн-голосование по объектам ремонта при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает агентство PrimaMedia.

В общей сложности жители региона отдали восемь тысяч голосов, можно было выбрать сразу несколько объектов. В число первоочередных для ремонта дорог вошли улица Нейбута, улица Сабанеева и проспект Красного Знамени во Владивостоке.

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«Мнение жителей региона учтут при формировании графика работ на следующий год», — заверили в пресс-службе краевой администрации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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