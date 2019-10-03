В России починили сложную дорогу

В Иркутской области завершен ремонт автодороги Черемхово — Голуметь — Онот на пятикилометровом участке в Черемховском районе, сообщает REGNUM. Данный участок считается сложным из-за большого количества проезжающего по нему тяжеловесного транспорта.

Стоимость работ, проведенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составила 65,4 миллиона рублей. Было восстановлено 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, также отремонтированы водопропускные трубы.

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Летом текущего года Иркутская область, в том числе Черемховский район, пострадала от наводнения. Из-за него пришла в негодность часть инфраструктуры, включая некоторые автотрассы, отмечает REGNUM.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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