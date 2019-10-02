На Урале обозначили масштаб ремонта дорог в 2020 году

В Нижнем Тагиле Свердловской области в 2020 году отремонтируют 22 автодороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на перечень, представленный министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.

Общая площадь объектов, которые планируется отремонтировать, составляет порядка 430 тысяч квадратных метров. Одни из самых крупных по объему ремонта объекты — улицы Алтайская и Фестивальная, Красногвардейская и улица Юности.

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В текущем году в Нижнем Тагиле запланирован ремонт почти 30 километров дорог. Объекты должны быть сданы до 15 октября. По данным городских дорожников, работы ведутся с опережением графика — осталось отремонтировать порядка 13 процентов от общего объема.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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