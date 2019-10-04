Российский регион перевыполнил план по ремонту дорог

Карелия превысила плановый показатель ремонта дорог по национальному проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги. Об этом сообщил глава управления автодорог республики Виктор Рассыпнов, передает ТАСС.

По его словам, работы выполнены на шести километрах дорог больше запланированного. «И возможно, до конца сезона мы эту цифру еще сможем увеличить, поскольку по определенным объектам ввиду внимательного контроля и добросовестности подрядчиков было выявлено, что часть средств можно перенаправить на увеличение объемов», — отметил Рассыпнов.

Процесс сдачи работ ведется на трех региональных дорогах, также завершается укладка асфальта на подъезде к Сегежу, отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

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В правительстве России ранее раскритиковали некоторые регионы за срыв утвержденных сроков по ремонту дорог. Отстающими от графика субъектами признаны Крым, Ненецкий автономный округ, Приморский край и Еврейская автономная область. Их могут лишить части средств, выделяемых по нацпроекту, а передовые регионы, наоборот, могут поощрить дополнительным финансированием.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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