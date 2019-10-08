В России отремонтировали уступившую полю по качеству дорогу

В Нижегородской области приняли после ремонта почти 500 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает агентство «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Полностью завершены ремонтные работы на 106 объектах. Так, реконструирован участок дороги в Лукояновском районе, где была настолько глубокая колея, что легковые машины, автобусы и грузовики объезжали его по полю. Участок был включен в план работ после обращения местных жителей к губернатору Глебу Никитину.

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«Благодаря нацпроекту мы получили возможность не просто проводить на таких дорогах ямочный ремонт, но и укреплять их основание. Напоминаю и жителям, и — в первую очередь — подрядчикам, что гарантия на отремонтированные сельские дороги также составляет пять лет. Если что-то было сделано в ущерб качеству, подрядчик должен будет переделать это за свой счет», — сказал глава региона.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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