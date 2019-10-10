В Сибири появились гибкие столбы

В Новосибирской области сдан в эксплуатацию участок дороги Новосибирск — Колывань — Томск с гибкими столбами. Об этом сообщает «Сибкрай.ru».

Участок длиной 10 километров строился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы обошлись в 109 миллионов рублей. На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.

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«Покрытие из высокопрочного и устойчивого к нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона уложено на площади более 97 тысяч квадратных метров», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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