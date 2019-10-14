В Челябинске доделали дороги

В этом году в Челябинске отремонтированы все 18 дорожных объектов, включенных в план работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом заявил вице-мэр по дорожному хозяйству Владимир Алейников, сообщает «Вечерний Челябинск».

Вместе с тем чиновник отметил, что на объектах осталось устранить небольшие недоделки.

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В частности, завершен ремонт на Копейском шоссе, на развязке улиц Блюхера и Дарвина, а также в поселке Чурилово.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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