Объявлена стоимость дорожного ремонта в Тульской области

Стоимость дорожного ремонта в Тульской области в текущем году составила более 2,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник, сообщает газета «Молодой коммунар».

На эти деньги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы 154 километра региональных трасс и свыше 44 километров муниципальных дорог. «[Ремонт] проведен с максимальным набором работ, таких как ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство искусственного освещения, светофорных объектов», — отметил Дудник.

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В 2020 году в области планируется отремонтировать порядка 120 километров дорог в рамках нацпроекта.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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