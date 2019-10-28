Казанские дороги стали безопаснее

В Казани реконструировали 115 участков дорог с большой концентрацией ДТП. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.

На этих участках установили светофоры, дорожные знаки с флуоресцентным покрытием, искусственные неровности и оцинкованные ограждения. «Все ограждения безопасности были установлены строго в соответствии с предписаниями ГИБДД на основании требований ГОСТ и предназначены прежде всего для разделения пешеходных и транспортных потоков», — пояснил чиновник.

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Всего в этом году Казань получила на дорожные работы около 7.2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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