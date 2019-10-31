Российские регионы призвали усилить работу по ремонту дорог

Первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов призвал регионы активизировать работу по дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает газета «Молодой коммунар».

С таким призывом чиновник обратился к региональным властям на совещании в ситуационном центре Минтранса по реализации нацпроекта. «На сегодняшний день необходимо завершить работы на площади еще более 11 миллионов квадратных метров», — отметил Алафинов.

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Он также рекомендовал ежедневно докладывать о ходе работ в Федеральное дорожное агентство.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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