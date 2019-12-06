На юге России отремонтировали десятки километров дорог

В Астраханской области в текущем годы были отремонтированы более 170 километров региональных трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом пишет «Астрахань.ру» со ссылкой на «Астраханьавтодор».

«Для достижения 50,9 процента показателя нормативного состояния от общей протяженности дорог в 2024 году, необходимо ежегодно проводить ремонт на 110 километрах региональных трасс», — отметила заместитель директора предприятия Лариса Крашенинникова.

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По ее словам, можно констатировать, что область выполняет нацпроект с опережением плана.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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