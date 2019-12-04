В Орле обновили дороги

В Орле в этом году реконструировали семь дорожных объектов, сообщает «ОрелТаймс» со ссылкой на и.о. начальника управления коммунального хозяйства города Дмитрия Фролова.

Отремонтированы как дороги, так и прилегающие к ним тротуары. На одном из объектов, помимо этого, были установлены остановки, пешеходные ограждения и тактильная плитка.

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Вместе с тем один из подрядчиков, как сообщил Фролов, трижды перекладывал плитку, но это делалось за его же счет.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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