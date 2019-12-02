В Курске отремонтировали десятки улиц

В Курске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы 33 улицы общей протяженностью более 52 километров. Об этом рассказал заместитель главы города Василий Волобуев, сообщает информагентство «Секунда».
Ремонтные работы вели три различных компании.
В 2020 году Курск получит 720 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта и еще 157 миллионов — из областной казны. На эти деньги, согласно плану, будут отремонтированы 45 улиц протяженностью 48 километров.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.