Россия приблизилась к выполнению плана по ремонту дорог

Российские регионы выполнили более 97 процентов ремонтных работ, запланированных на текущий год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает агентство «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«Уложено 124 миллиона квадратных метров покрытия из плановых 128 миллионов. Площадь отремонтированных дорог превышает площадь 80 тысяч хоккейных площадок», — рассказали в ведомстве.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Работы выполняются на 6,6 тысячи объектов. Почти 11 процентов всех государственных контрактов по дорожным работам составляют заказы как на ремонт, так и на содержание трасс.

Регионами, лидирующими в выполнении всех работ, признаны Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, а также Удмуртия и Чечня.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!